Spagna: aumento salari dal 4 al 2,5 per cento per nove presidenti di regione nel 2023

- I presidenti di nove regioni spagnole (Galizia, Navarra, La Rioja, Aragona, Estremadura, Valencia, Isole Baleari, Andalusia e Castiglia-La Mancia) vedranno aumentare i loro stipendi a diversi livelli nel 2023, così come il presidente del governo centrale, Pedro Sanchez ed il il resto del suo gabinetto, che hanno applicato un aumento del 4 per cento. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto si riflette nei bilanci di ciascuna regione, i cui incremento vanno dal 4 per cento di Afonso Rueda (Galizia), Ximo Puig (Valencia), Concha Andreu (La Rioja), al 3,5 per cento di María Chivite (Navarra), Javier Lambán (Aragona), Guillermo Fernández Vara (Estremadura), Juanma Moreno (Andalusia), Emiliano García-Page (Castiglia-La Mancia) fino al 2,5 per cento della presidente delle Isole Baleari, Francina Armengol. Nel caso del governo centrale, lo stipendio annuale del capo dell'esecutivo sarà di 90.010,20 euro all'anno pari a 7.500 euro netti al mese. Al contrario, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia e León, Isole Canarie e Murcia hanno incluso nei loro progetti di bilancio per il 2023 il congelamento degli stipendi dei membri dei rispettivi governi regionali. Nel caso della Comunità di Madrid, sono ormai dodici anni consecutivi che la presidenza e i consiglieri hanno lo stesso stipendio, anche se Isabel Diaz Ayuso è la presidente regionale che riceve lo stipendio annuale più alto di queste sei comunità, circa 103.090 euro all'anno. (Spm)