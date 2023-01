Migranti: agenti di frontiera britannici in Francia per contrastare attraversamenti della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti delle forze di frontiera britannici si sono uniti per la prima volta alle pattuglie francesi sulle spiagge del Paese per arginare il flusso di migranti che tentato di attraversare il Canale della Manica. A riportare la notizia il quotidiano "The Telegraph", secondo cui la misura giunge dopo che i dati mostrano un aumento del 60 per cento di attraversamenti illegali nell'ultimo anno. I primi ufficiali della Border Force britannica sono stati schierati poco prima di Natale con l'obiettivo di contrastare la partenza dei migranti dalle spiagge del nord della Francia verso il Regno Unito. Il numero di attraversamenti illegali a bordo di piccole imbarcazioni nel 2022 è stato oltre 150 volte superiore ai 299 registrati nel 2018. (Rel)