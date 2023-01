Legge Bilancio: Calderone, abbiamo fatto il possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La riforma delle pensioni e quella del reddito di cittadinanza, tutte le regole del lavoro da semplificare, e ancora un nuovo sistema di politiche attive del lavoro da mettere in piedi, la questione della sicurezza e delle troppe morti bianche, il lavoro autonomo e la questione salariale. La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone in una intervista alla "Stampa" detta l'agenda delle scadenze del suo dicastero, che nel corso del 2023 sarà chiamato ad un superlavoro, con due tavoli già convocati per il 12 (sicurezza lavoro) ed il 19 gennaio (previdenza), e dopo lo scontro sulla legge di bilancio manda un messaggio distensivo a Cgil e Uil che hanno scioperato: "Avanti col dialogo, il confronto aperto e sincero porterà a risultati importanti". E' soddisfatta delle misure inserite nella legge di Bilancio: "Abbiamo fatto il possibile nella consapevolezza che tanto ancora c'è da fare, ma due terzi dell'impegno è stato destinato al ristoro degli aumenti energetici. Ora siamo già al lavoro per dare risposte". Forse su Opzione donna si poteva fare meglio: "Si è operato con disponibilità ristrette, anche se è importante ricordare che per chi ha maturato i requisiti entro il 2021 Opzione donna conserva l'impianto originario. Il 2023 partirà con l'impegno di lavorare anche su questo fronte". (segue) (Res)