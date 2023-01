Legge Bilancio: Calderone, abbiamo fatto il possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "è necessario rendere più organica tutta la disciplina per dare certezze ai lavoratori che hanno il diritto di sapere in modo chiaro quali sono i requisiti per andare in pensione e a quali condizioni, eventualmente, possono anticipare il pensionamento. Oltre al primo pilastro pensionistico, è necessario intervenire per rendere più agevole il coordinamento con il secondo pilastro, con la previdenza complementare, su cui è importante investire anche in termini di semplificazione normativa e procedurale". L'intervento sul Reddito di cittadinanza, tanto più con l'intervento parlamentare che ha cancellato l'offerta congrua, sembra troppo tranchant: "Su questo tema sì è creata troppa polemica, che spesso però fa perdere di vista la realtà normativa. Nessuno dice ad esempio che si amplia la platea dei beneficiari di interventi di sostegno, per esempio con l'estensione ai nuclei con persone over 60 e alle famiglie con figli minorenni, oltre agli altri soggetti già tutelati. Nulla cambia, nella sostanza, rispetto all'offerta 'congrua'. Al di là della soppressione dell'aggettivo, rimane il rimando alle condizioni di legge". (segue) (Res)