Legge Bilancio: Calderone, abbiamo fatto il possibile (3)

- Calderone tiene quindi a ribadire due principi: "Il primo è che chi si trova in una situazione di difficoltà continuerà ad essere tutelato e il secondo è che la povertà si contrasta con il lavoro non con i sussidi a vita". Il ministro ha annunciato anche un tavolo sulla sicurezza sul lavoro: "È certamente necessaria una riflessione approfondita sugli strumenti e le azioni da realizzare a tutela della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo motivo il 12 gennaio prenderanno il via i lavori del tavolo sulla sicurezza del lavoro con un ampio confronto con le parti sociali e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti sul tema". "Tra le altre iniziative che saranno sottoposte al Tavolo - conclude Calderone - vi sono anche i sistemi premiali per le aziende più attente alla sicurezza - per esempio negli appalti - e i Protocolli di prevenzione aziendale per calare le norme comunitarie e nazionali nel contesto reale in cui vanno applicate. Senza trascurare che la migliore prevenzione è la diffusione della cultura della sicurezza". (Res)