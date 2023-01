Centrodestra: Berlusconi, sogno un grande partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "Libero Quotidiano" parla di un suo "vecchio sogno, fin dal 1994". Un grande partito conservatore, che sarebbe "un passo importante verso il compimento della democrazia bipolare in Italia. Un partito di questo tipo dovrebbe essere qualcosa di simile al Partito Repubblicano negli Stati Uniti, quello di Lincoln e di Eisenhower, di Reagan e di Bush. Dovrebbe essere un partito plurale, al cui interno le idee liberali, cristiane e garantiste, che noi rappresentiamo, dovrebbero avere un ruolo fondamentale". Quanto a Giorgia Meloni, "ha la responsabilità di guidare il governo e lo fa, comprensibilmente, usando il metodo di lavoro al quale è abituata. Quello che è importante è che non manchi la collegialità nelle decisioni". Salvini ha perso la maggior parte dei voti guadagnati al Sud, dove invece Forza Italia tiene: "Nella storia nessun processo è irreversibile. Premesso questo, certamente la Lega ha maggiore consuetudine e un più radicato insediamento nel Nord, mentre Forza Italia è storicamente un grande partito nazionale, con radici profonde anche nel Mezzogiorno. Del resto, proprio i governi da me guidati sono quelli che più hanno investito risorse per il Sud nella storia della Repubblica". (segue) (Res)