Centrodestra: Berlusconi, sogno un grande partito conservatore (2)

21 luglio 2021

- In merito invece alla crisi drammatica del Pd, "il Partito Democratico è nato mettendo insieme storie politiche diverse, tutte tendenzialmente illiberali, da quella comunista alla sinistra cattolica, unite soprattutto dalla volontà di gestire il potere sempre e comunque. Dal 2011 allo scorso anno il Pd ha governato praticamente sempre, pur non avendo mai vinto le elezioni e questo dimostra una notevole abilità nelle tattiche parlamentari e un forte rapporto con gli apparati pubblici, ma anche una crescente distanza dal suo stesso elettorato". "Questa involuzione, che rischia di lasciare ai Cinque Stelle la leadership dell'opposizione", secondo l'ex premier "non è un bene per l'Italia, ma difficilmente le cose cambieranno". Berlusconi non ha mai nascosto di non apprezzare i grillini: il fatto che non siano scomparsi malgrado le drammatiche prove di governo è dovuto unicamente "al fatto che sanno interpretare con una certa abilità il disagio di alcune aree del Paese e l'incapacità della politica di dare delle risposte. A questo si aggiunge il vuoto a sinistra determinato dall'esaurimento del Partito Democratico, che lascia ampi spazi nei quali il Presidente Conte si è infilato con indubbia abilità". (segue) (Res)