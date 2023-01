Covid: Magrini (Aifa), sui vaccini il governo tace ma la corsa è già ripartita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo uno dei Paesi più vaccinati al mondo, e con i vaccini migliori. Ma non dobbiamo sederci sugli allori. Non si vive di rendita e la campagna deve essere proseguita". Lo ha detto a "Repubblica" il direttore generale dell'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), Nicola Magrini. Di vaccini l'Italia ha i frigo pieni, ma le braccia vuote. Fra le persone a rischio per ragioni anagrafiche, a fare la quarta dose è stato il 43 per cento con più di 80 anni, il 30 per cento della fascia fra i 70 e i 79 e meno del 19 per cento della fascia 60-69. "Decisamente non abbastanza per chi è a rischio". Le vaccinazioni sono ferme da mesi. Il rischio è di fare la fine della Cina, che ha vaccinato il 90 per cento di cittadini, ma ormai molti mesi fa: "Non c'è confronto fra noi e la Cina. Siamo vaccinati di più e meglio, anche se dalla Cina non arrivano dati affidabili. Però in Italia ci sono buchi importanti nelle fasce sopra ai 60 anni. Alle persone a rischio suggerisco di andarsi a vaccinare in massa. Un richiamo, soprattutto durante l'inverno, è importante". "Le persone a rischio - continua il direttore - dovrebbero fare un richiamo dopo 4-6 mesi dall'ultima vaccinazione o da un contatto col virus. Vedo proprio in questi giorni che il messaggio inizia a essere ascoltato. Nell'ultima settimana le somministrazioni sono tornate a 200mila, un dato che non vedevamo da tempo. Spero che il mese di gennaio vada ancora meglio". (segue) (Res)