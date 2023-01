Covid: Magrini (Aifa), sui vaccini il governo tace ma la corsa è già ripartita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E chi non è fragile "è libero di vaccinarsi, per stare più tranquillo o per non portare il virus in famiglia, qualora ci fossero parenti fragili. Abbiamo dosi più che sufficienti per tutti e i dati recenti confermano che il vaccino è sicuro e copre dalle forme gravi tutte le età". Magrini osserva inoltre che "dopo 4-6 mesi la protezione si riduce gradualmente, ma non si torna a uno stato naif, di totale nudità immunitaria. A proteggere dalla malattia grave c'è anche una memoria immunitaria che dura più di pochi mesi. Non sappiamo esattamente quanto, ma stimiamo che si arrivi a qualche anno". Quanto agli acquisti dei vaccini, "come gli altri membri Ue ne abbiamo acquisiti il doppio del necessario per essere preparati a ogni imprevisto. Ogni paese ha ricevuto le dosi in ragione della sua popolazione e gli eccessi sono stati donati ad altre nazioni". Al momento, non c'è nessuna nuova variante che superi o 'buchi' i vaccini disponibili. In Cina oggi stanno circolando le varianti che erano da noi diversi mesi fa. È come se a causa" delle lunghe chiusure "ora stessero vivendo una pandemia ritardata rispetto al resto del mondo. Per individuare un'eventuale nuova variante occorre restare vigili, e dovremmo migliorare la nostra capacità di sequenziamento. L'Italia - conclude Magrini - non ha inizialmente brillato in questo campo, ma un buon sistema sentinella è in atto per capire cosa circola e cosa accade nel mondo". (Res)