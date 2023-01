Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Capodanno controlli serrati dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine su tutto il territorio di Roma. Il bilancio è di 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 10 per guida in stato di ebrezza e 6 per la vendita di botti illegali. Una massiccia attività di monitoraggio delle abitazioni e stabili incustoditi ha consentito di arrestare 15 persone per furto. Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale con circa 2500 persone e 880 i mezzi controllati per garantire un ordinato deflusso lungo le principali arterie per il rientro a casa e nei pressi dei locali pubblici e luoghi di intrattenimento. Sono state elevati 300 verbali per violazioni al codice della strada: 10 persone sono state sorprese in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope nel corso dei controlli eseguiti con etilometro e narcotest. Una speciale attenzione è stata riservata al contrasto della commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici per cui sono stati sequestrati 390 kg e denunciate 6 persone. L’attenzione è stata alta anche verso i botti inesplosi quando maggiore è il pericolo che adulti o bambini possano entrarne in contatto e farsi male. (segue) (Rer)