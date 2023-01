Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, in zona Cipro, un cittadino cubano di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro che lo hanno sorpreso mentre con un complice, riuscito a dileguarsi, ha derubato una 68enne italiana. I fatti sono avvenuti in via Domenico Millelire dove la donna è giunta a bordo della sua auto ed è stata avvicinata da un uomo che le ha indicato un mazzo di chiavi a terra sulla carreggiata. La 68enne è scesa dal veicolo per sincerarsi che le chiavi non le appartenessero e, in quel momento, il 32enne è entrato nella sua autovettura dal lato passeggero e le ha portato via la borsa. I Carabinieri hanno notato la scena e sono intervenuti bloccandolo e recuperando la refurtiva. (segue) (Rer)