Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (3)

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato 3 romani di età compresa tra 36 e 45 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di tentato furto in abitazione. I militari li hanno sorpresi all’interno di un’abitazione di via Veientana, rimasta disabitata poiché la proprietaria è deceduta tempo fa, mentre rovistavano tra le stanze. Durante il sopralluogo esterno, i militari hanno riscontrato la forzatura della recinzione e della porta d’ingresso della casa. In via dei Ramni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani di origini slave, una ragazza di 38 anni e un giovane di 25 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine e provenienti dal campo nomadi di via Salviati, gravemente indiziati di concorso in furto aggravato su autovettura. (segue) (Rer)