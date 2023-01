Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari, in transito in via Ramni, hanno notato i due mentre stavano armeggiando con alcuni arnesi per lo scasso nella parte posteriore di un’utilitaria parcheggiata in strada, notando che il catalizzatore era stato appena smontato. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Due persone – un cittadino romeno di 20 anni e un romano di 40 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Roma Flaminia poiché gravemente accusati di tentato furto aggravato in concorso. I militari li hanno sorpresi proprio mentre stavano tentando di manomettere le serrature di alcune auto in sosta lungo la strada mediante arnesi per lo scasso. (segue) (Rer)