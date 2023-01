Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una turista straniera che si trovava all’interno di un ristorante di via della Pilotta, derubata della borsa, ha immediatamente dato l’allarme al “112” e i carabinieri del Comando Roma piazza Venezia sono riusciti ad individuare e a bloccare una persona – un cittadino marocchino di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziato di essere l’autore del furto. La refurtiva, trovata ancora in possesso dell’uomo, è stata recuperata e interamente restituita alla vittima. Analoga situazione si è verificata nel cuore di Trastevere, in un ristorante di piazza San Callisto, dove i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, in servizio di pattuglia in abiti civili, hanno arrestato una donna romana di 54 anni, con precedenti, gravemente indiziata del furto di un portafogli contenuto nella borsa di una cliente, lasciata appesa alla spalliera della sedia su cui era seduta. (segue) (Rer)