Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (6)

- Presso la fermata metropolitana “Repubblica”, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno arrestato 3 persone – due cittadini cileni di 42 e 46 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti e un cittadino cubano di 24 anni, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine – gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I tre sono stati visti dai militari mentre, dopo aver accerchiato un viaggiatore che stava viaggiando nel vagone, appena prima della partenza dalla fermata, sono velocemente scesi dal convoglio e, sottoposti al controllo, sono stati trovati in possesso di un portafogli contenente 200 euro in contanti, presumibile provento del furto. La refurtiva è stata interamente recuperata. (segue) (Rer)