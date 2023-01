Capodanno: controlli a Roma, 15 arresti per furti, 16 denunce di cui 6 per botti illegali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nella notte di Capodanno, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, con precedenti, gravemente indiziato di tentato furto in abitazione. Una segnalazione giunta al “112” chiedeva l’intervento dei militari a Casal Palocco, per una persona notata da una donna mentre, dopo essere riuscito a salire sul balcone dell’abitazione di un condominio di via Timocle, stava armeggiando sulla finestra nel tentativo di entrare nella casa. All’arrivo dei Carabinieri l’indagato è stato bloccato proprio sul balcone indicato e arrestato. Gli arrestati sono stati poi condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)