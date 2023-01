Germania: Weidel (AfD), pronti per andare al governo nei Laender orientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (AfD) è pronto per andare al governo nei Laender orientali di Brandeburgo, Sassonia e Turingia, dove nel 2024 si terranno le elezioni statali. È quanto dichiarato da Alice Weidel, copresidente di AfD con Tino Chrupalla. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a dieci anni dalla sua fondazione (6 febbraio 2013), il partito all'opposizione al Bundestag intende concentrare maggiormente la sua strategia sulla partecipazione al governo. Al riguardo, Weidel ha affermato: “Ci stiamo già preparando per le super-elezioni nella Germania dell'est nel 2024”. Per la copresidente dei nazionalconservatori, è “assolutamente realistico” che la propria formazione entri in un esecutivo e l'Unione cristiano-democratica (Cdu) non può “rifiutare per sempre” una collaborazione. Tuttavia, dai popolari fanno sapere che ogni cooperazione con AfD continua a essere esclusa. Il partito di Chrupalla e Weidel è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence interna della Germania.(Geb)