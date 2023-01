Usa: McCarthy illustra concessioni per ottenere la presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Kevin McCarthy ha illustrato ieri alcune concessioni ai deputati del suo partito restii a sostenerne l'elezione alla presidenza della Camera. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui il repubblicano sarebbe disponibile anche a concedere una semplificazione della cosiddette "motion to vacate", l'iter tramite cui i deputati possono convocare un voto per chiedere le dimissioni del presidente della Camera. Nello specifico, McCarthy sarebbe disponibile a consentire che la mozione possa essere attivata col sostegno di soli cinque deputati. I Repubblicani, che hanno conquistato una sparuta minoranza alla Camera a seguito delle elezioni di medio termine, si stanno preparando a presentare un pacchetto di modifiche ai regolamenti parlamentari. La candidatura di McCarthy alla presidenza della Camera sconta l'opposizione di alcuni suoi colleghi di partito, che potrebbero negargli i 218 voti necessari a ottenere la carica. (Was)