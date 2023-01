Usa: Biden promuoverà investimenti in infrastrutture durante una visita nel Kentucky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita al Kentucky mercoledì 4 gennaio, per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture parte dell'agenda economica della sua amministrazione. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota, sottolineando che Biden sarà accompagnato dal leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell. Secondo la nota, Biden intende illustrare "come il suo piano economico stia ricostruendo la nostra infrastruttura, creando posti di lavoro ben retribuiti che non richiedono una laurea quadriennale, e rivitalizzando le comunità svantaggiate" del Paese. All'evento assisteranno governatori di diversi Stati Usa, incluso il governatore repubblicano dell'Ohio Mike DeWine, che la scorsa settimana ha annunciato finanziamenti superiori a un miliardo di dollari parte del pacchetto di spesa bipartisan approvato dal Congresso, da destinare al rifacimento del Brent Spence Bridge, che collega il Kentucky all'Ohio. (Was)