Corea del Sud: attività industriale in calo a dicembre

20 luglio 2021

- La Corea del Sud ha registrato un calo dell'attività industriale per il sesto mese consecutivo a dicembre. L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero sudcoreano per il mese di dicembre, pubblicato oggi, si è fermato a 48,2 punti, in calo rispetto ai 49 punti di novembre. Un dato inferiore a 50 punti fotografa una fase di contrazione. Il dato risente del calo della domanda globale e del recente sciopero nazionale degli autotrasportatori, che ha causato la peggiore contrazione della domanda nel Paese da due anni e mezzo a questa parte. (segue) (Git)