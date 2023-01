Medio Oriente: Cisgiordania, due palestinesi uccisi in operazione israeliana vicino a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti dai militari israeliani durante un'operazione nel villaggio di Kafr Dan, a ovest di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". I due palestinesi morti si chiamavano Muhammad Samer Hoshiyeh, 21 anni, morto per le ferite riportate da diversi proiettili al petto, e Fouad Mahmoud Ahmed Abed, 17 anni, deceduto a causa delle ferite all'addome e alla coscia. Gli scontri sono scoppiati dopo che le forze militari israeliane sono entrate nel villaggio di Kafr Dan e hanno circondato le case delle famiglie di due palestinesi morti in precedenza, Ahmed Ayman Ibrahim Abed e Abdel Rahman Hani Subhi Abed, per demolirle. Secondo i media palestinesi, nel 2022 le forze israeliane hanno ucciso 224 persone durante le loro operazioni in Cisgiordania. (Res)