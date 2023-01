Indonesia: inflazione al 5,5 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione dell'Indonesia ha registrato un lieve aumento nel mese di dicembre, al 5,51 per cento rispetto al 5,42 per cento del mese precedente. L'inflazione è rimasta così al di sopra del livello obiettivo definito dalla banca centrale per il settimo mese consecutivo. La banca centrale dell'Indonesia ha annunciato il 30 dicembre il quinto aumento consecutivo dei tassi di riferimento. L'incremento di 25 punti base porta il tasso di riacquisto a sette giorni al 5,5 per cento, il valore più elevato da agosto 2019, in un contesto di forte pressione inflattiva. Il governatore di Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ha dichiarato ieri che che il 2022 si chiuderà per il Paese con un tasso di inflazione del 5,4 per cento, e che il prossimo anno l'inflazione calerà sino a circa il 3 per cento. (segue) (Fim)