Sociale: crescono le povertà, a Milano in un giorno 4600 persone hanno chiesto aiuto a "Pane quotidiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano sotto le feste è illuminata a giorno. Le luci di natale inondano le strade, la gente si affretta per fare gli ultimi acquisti prima dell'ultimo dell'anno. Ma qualcuno resta fermo, immobile, lontano dalle luci. Sono le migliaia di poveri e senzatetto che affollano il capoluogo lombardo, chi non arriva alla fine del mese e chi proprio lo stipendio o la pensione non li ha. Perché con la crisi energetica e l'inflazione galoppante le spese sono aumentate vertiginosamente, ma gli stipendi sono rimasti gli stessi, creando nuove situazioni di disagio e acuendone altre. Secondo i dati Istat relativi al 2021, in Italia ci sono 5,6 milioni di persone che vivono in condizione di povertà assoluta, 1,4 milioni di queste sono minorenni. Al Nord sono il 6,7 per cento, un dato in calo se paragonato al 7,6 del 2020, ma comunque elevato. "Rispetto al 2021, il 2022 ha visto un aumento del 10 per cento di persone che cercano il nostro aiuto" spiega a Nova il consigliere di Pane Quotidiano Luigi Rossi. Pane Quotidiano è una onlus composta da circa 140 volontari che da più di cento anni distribuisce gratuitamente razioni di cibo ai più bisognosi. "Erano un milione e 100 mila nel 2021, ora abbiamo raggiunto il milione e 250 mila. Il record storico lo abbiamo raggiunto sabato 29 ottobre, dove nei nostri due centri di Milano sono venute circa 4600 persone" prosegue Rossi. Un altro picco lo hanno fatto registrare la Vigilia e il giorno di Natale, con un afflusso di 3400 persone, un aumento "dovuto anche alla guerra, vengono anche profughi ucraini". (segue) (Rem)