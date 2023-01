Business news: Brasile: creati 135mila posti di lavoro a novembre 2022, -56,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia brasiliana ha generato 135.495 nuovi posti di lavoro regolari a novembre del 2022. Lo riferisce il ministero dell'Economia diffondendo i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Cadeg). Il saldo positivo nasce dalla differenza tra assunzioni (1.747.894 milioni) e licenziamenti (1.612.399 milioni). Nonostante il risultato, il ministero sottolinea che il dato è in netto calo, il 56,8 per cento, rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando furono generati oltre 313.773 mila posti di lavoro. Nei primi undici mesi del 2022 sono stati creati 2.466.377 posti di lavoro, anche in questo caso in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono firmati 3.070.285 milioni di nuovi contratti. (Brb)