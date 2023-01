Business news: Messico, Lopez Obrador annuncia ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico sta lavorando a una ristrutturazione del debito estero che permetterà all'esecutivo in carica dal 2024 di essere esposto a una minore pressione finanziaria. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Stiamo vedendo come garantire abbondanza al governo entrante. Abbiamo fatto una ristrutturazione del debito per fare in modo che nel 2025 il prossimo governo paghi la metà degli interessi sul debito di quelli che abbiamo pagato noi quando siamo entrati al governo", ha detto il presidente segnalando che nei prossimi giorni il ministro delle Finanze, Rogelio Ramirez de la O, presenterà i dettagli del piano. "Sin qui abbiamo gito in modo responsabile", ha detto il presidente rivendicando la "tenuta finanziaria" esercitata durante il mandato. (Mec)