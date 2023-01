Business news: Cile, a novembre indice di produzione industriale cala del 5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, l'indice di produzione industriale (Ipi) in Cile è calato del 5 per cento all'anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) segnalando i risultati negativi di due dei tre comparti censiti: l'indice di produzione manifatturiera (IPMan) ha perso il 7,8 per cento (soprattutto a causa del calo nella elaborazione delle sostanze e prodotti chimici), togliendo 3,679 punti percentuali all'Ipi. Negativo anche l'indice della produzione mineraria (IPMin), in calo del 3,2 per cento su anno (1,37 punti percentuali in meno sull'Ipi). Il comparto Elettricità, gas e acqua è per il contrario cresciuto, seppur con un debole 0,3 per cento annuo. (Abu)