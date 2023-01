Usa: Trump imputa gli insuccessi elettorali dei Repubblicani al "tema dell'aborto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a commentare il deludente risultato dei Repubblicani alle elezioni di medio termine dello scorso novembre, imputando la sconfitta di numerosi candidati conservatori al "tema dell'aborto". In un messaggio pubblicato sul social media "Truth", Trump ha affermato che troppi candidati hanno gestito la questione in maniera inadeguata, riferendosi in particolare ai candidati che hanno insistito "con troppa fermezza" nel promuovere il divieto assoluto dell'interruzione di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto. Trump è parso anche puntare l'indice contro l'elettorato conservatore, sostenendo che la componente dell'elettorato repubblicano che si è battuta per decenni contro l'aborto "ha ottenuto quel che voleva" con la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno, "e poi si è dileguata". Diversi sondaggi effettuati all'indomani delle elezioni di medio termine hanno collocato l'aborto in cima alle priorità degli elettori Usa, subito dopo l'inflazione. (Was)