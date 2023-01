© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone hanno perso la vita e quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri a Ocala, nello Stato Usa della Florida. Nella sparatoria, che si è verificata in un'area affollata nelle prime ore del mattino, hanno perso la vita due uomini di 30 e 24 anni. La polizia sta indagando le dinamiche dell'incidente, ma ritiene che "non vi siano rischi per la comunità". (Was)