Usa: Federal Reserve prevede flessione del mercato del lavoro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro degli Stati Uniti, che lo scorso anno ha resistito meglio del previsto alle pressioni inflazionistiche e ai ripetuti aumenti dei tassi di riferimento, subirà una flessione nel corso del 2023. E' la previsione formulata dalla Federal Reserve (Fed), dopo la pubblicazione del dato relativo al tasso di disoccupazione nel mese di novembre, che si è attestato al 3,7 per cento. Secondo i funzionari della banca centrale, il prossimo anno la disoccupazione aumenterà gradualmente sino a circa il 4,6 per cento. Nei mesi scorsi la creazione di posti di lavoro è stata particolarmente sostenuta nei settori dell'ospitalità, della ristorazione e dei servizi, ma le nuove assunzioni hanno esibito un rallentamento nella seconda metà del 2022. Negli ultimi mesi tagli significativi del personale sono stati annunciati da grandi società come Goldman Sachs Group, Meta Platforms e Amazon.com. (Was)