Sassaroli (in Therapy), la pandemia ha lasciato segni su bambini e adolescenti, richieste di aiuto a psicologi sono in aumento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa crescita di richiesta di aiuto anche la pandemia ha fatto la propria parte, secondo quanto racconta la professoressa Sassaroli: “C’è stato un periodo in cui, per la prima volta nelle nostre vite, siamo stati chiusi dentro e questo ha generato problemi. Ad esempio abbiamo avuto un grande aumento dei disturbi ansiosi, della depressione e anche dell'alimentazione: le persone sono state stressate, gli anziani spesso sono stati soli, abbiamo dovuto innescare una serie di servizi, anche sociali, per aiutare gli anziani soli e anche i ragazzini e gli adolescenti si sono ritrovati soli. La sofferenza mentale che c'è stata in questo isolamento è come se avesse ‘slatentizzato’, il diritto a soffrire psicologicamente e il diritto a chiedere aiuto per questo come si chiede aiuto per altri tipi di disturbi. I dati che stanno emergendo adesso sono interessanti e dicono che in realtà tutto questo incremento ansioso depressivo, nel tempo, sta diminuendo. Non è una cosa che ci ha segnati geneticamente per sempre, ma è una cosa che lentamente diminuirà”. Richieste di aiuto diverse che richiedono offerte diverse: “In therapy - racconta la professoressa Sassaroli - è un esperimento curioso e abbastanza avveniristico, abbiamo tanti centri, soprattutto nel Nord Italia e proponiamo una terapia, on line o dal vivo, in cui facciamo una diagnostica di tutte le persone che ci telefonano, diamo un referto come se fosse su un dolore cardiaco: il paziente, a quel punto, sa qual è la domanda e qual è il disturbo di cui soffre. Noi diciamo come funziona e come il suo funzionamento lo danneggia”. “A quel punto, dopo alcuni questionari e test, viene inviato al terapista adatto al suo disturbo. Noi terapisti -sottolinea - non siamo i più bravi in tutto, ognuno di noi ha approfondito certi tipi di disturbi: se mi arriva un paziente su cui ho più visto pazienti è più facile che possa fornire un trattamento efficace. Durante la terapia questo trattamento viene monitorato. Quando noi chiedevamo la terapia ricordo che vidi due o tre persone e andai da quella che mi sembrava più simpatica, ma io non so se quel modo è stato il modo giusto per scegliere. Oggi diciamo che su questo si può andare avanti”. (Rem)