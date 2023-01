Sanità: nel 2022 quasi 400 mila persone hanno chiesto aiuto al Banco Farmaceutico per medicine e cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di cinque milioni e mezzo le persone che si trovano oggi in condizioni di povertà assoluta in Italia. Circa il 7 per cento di queste, ovvero 390 mila individui, è in condizioni di povertà sanitaria, e nel corso del 2022 si è trovato a dover richiedere aiuto a una delle 1.806 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico, per ricevere gratuitamente farmaci e cure. Numeri impressionanti che emergono dal "10° Rapporto Donare per curare - Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci" realizzato da OPSan, Osservatorio sulla Povertà Sanitaria. Le persone che si sono rivolte a queste realtà assistenziali sono per il 49,6 per cento composte da cittadini italiani e per il 50,4 per cento da cittadini stranieri, con una contrazione del 12 per cento (-52.903 unità) rispetto al 2021, anche a causa delle difficoltà di funzionamento di una parte degli enti convenzionati, messi a dura prova dall'emergenza pandemica. (segue) (Rem)