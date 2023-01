Sanità: nel 2022 quasi 400 mila persone hanno chiesto aiuto al Banco Farmaceutico per medicine e cure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che emergono dal rapporto, forniscono un quadro alquanto preoccupante. Mettono in luce le tante difficoltà legate alla cura della salute per le famiglie, aggravate ancor di più dal complesso momento storico attuale tra crisi energetica, pandemia e influssi della guerra in Ucraina. E le previsioni per il prossimo anno sono ancora più dure: "A causa del caro-bollette e della crisi economica, determinata dalla precedente crisi pandemica, prevediamo che la povertà non riguarderà più solamente i soggetti fragili, ma anche le famiglie non povere, lambite dalle difficoltà" fa sapere Banco Farmaceutico, evidenziando che "abbiamo riscontrato problematiche, causate dalla crisi economica e dal caro-bollette,anche da parte delle stesse realtà assistenziali nel rispondere al bisogno dei propri assistiti. Inoltre, attraverso le nostre rilevazioni sui dati Istat, abbiamo riscontrato che centinaia di migliaia di residenti in Italia hanno dovuto rinunciare a parte delle cure o per ragioni economiche o per una strategia di risparmio sempre legata a queste motivazioni. Prevediamo un aumento significativo della domanda, che stiamo già registrando negli ultimi mesi". La società, infatti, sta facendo i conti con un generalizzato aumento del costo della vita e l'incertezza dettata dalla guerra in corso in Ucraina, che ha ripercussioni sulle economie del mondo. Tutto questo colpisce in modo particolare chi vive già in condizioni economiche minimali e spesso si traduce in tagli alle spese per la salute, per far fronte ad altre necessità familiari.Nell'ultimo quadriennio, sempre più famiglie hanno purtroppo applicato la strategia del rinvio-rinuncia delle cure o del risparmio mediante il ricorso a centri meno costosi. Mezzi usati da circa 1/6 delle famiglie italiane, povere e non povere, attestandosi, tra le famiglie non povere, su valori superiori al 31 per cento. In termini assoluti si stima che nel 2021 abbiano fatto ricorso a entrambe le strategie circa quattro milioni e 800 mila famiglie residenti in Italia, di cui quasi 639 mila in povertà assoluta. La rinuncia alle cure è stata praticata da 27 famiglie povere su 100 a fronte di 13 famiglie non povere su 100. Un dato, anche questo, che si prevede in forte aumento nel 2023. (segue) (Rem)