Sociale: crescono le povertà, a Milano in un giorno 4600 persone hanno chiesto aiuto a "Pane quotidiano" (2)

- Il 65 per cento di chi chiede aiuto a realtà come Pane Quotidiano è cittadino extracomunitario, ma il restante 35 per cento è composto da italiani "anziani che sono la fascia più debole. Per fortuna si vedono poche famiglie". Nelle razioni distribuite da Pane Quotidiano c'è tutto il necessario per soddisfare le esigenze per pranzo e cena: pane, pasta, sugo, un litro di latte, due yogurt, frutta e verdura, a volte anche salumi e dolci. "Orientativamente si va dai 18 ai 22 euro. L'utente che viene da noi può risparmiare anche 12 euro al giorno, su un mese sono 360. A volte si risparmia il 50 per cento del proprio reddito. È un impatto forte" sottolinea Rossi. Perché anche se un pensionato – la fascia più deboli sono gli anziani – guadagna anche mille euro al mese e ha un appartamento di proprietà, togliendo spese condominiali, medicine e il costo sempre più alto delle utenze, quello che gli rimane a fine mese è poco e vivere diventa "difficile, molto difficile". "E consideriamo l'eventualità che non si verifichi alcun imprevisto, perché in quel caso si trasforma in problema. Per quelli con la pensione minima ad esempio la nostra onlus diventa la vita, perché significa 'mangio'", precisa Rossi. Pane Quotidiano non è l'unica realtà presente a Milano che si occupa di dare assistenza ai più bisognosi. "Al pranzo di Natale che abbiamo organizzato nelle nostre 11 sedi c'erano 1100 persone" afferma Stefano Pasta della Comunità Sant'Egidio. Molte sono famiglie delle periferie, della zona Corvetto, dove la Comunità è più presente, ma anche studenti dei loro centri, senza dimora che sono stati tolti dalla strada, famiglie rom che vivevano in baracche, profughi afghani, siriani e sudanesi giunti con corridoi umanitari che Sant'Egidio organizza dal 2016. E tanti anziani. "A servirli c'erano 450 volontari, persone che fanno parte della Comunità o altri che ci hanno contattato per aiutare i più deboli della città" prosegue Pasta. Un lavoro impegnativo con lo scopo di costruire una rete di sostegno per i più deboli. "Dal 2019 al 2022 – spiega poi Pasta - le situazioni di disagio dei soggetti che si rivolgono a noi sono aumentate. Tra il 2020 e il 2021 abbiamo dato moltissimi pacchi alimentari perché le mense erano chiuse". (segue) (Rem)