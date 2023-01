Business news: Brasile, Epc avvia impianti solari per alimentare filiali del Banco del Brasil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica portoghese Epd ha avviato quattro impianti solari fotovoltaici per generare energia alle 365 filiali del Banco del Brasile. Secondo quanto riferito in un comunicato, con questo accordo il Banco del Brasile dispone ora di sette unità di produzione di energia solare, proseguendo così un'iniziativa iniziata nel 2020, con l'inaugurazione di un progetto nello stato di Minas Gerais, sempre in partnership con Edp. Entro il 2023, la banca centrale brasiliana prevede di inaugurare più di 20 impianti fotovoltaici già in costruzione, che consentiranno di coprire oltre 1.400 filiali con la produzione di energia rinnovabile. (Spm)