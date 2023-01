Business news: Banca centrale Venezuela, crescita terzo trimestre al 13,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio a settembre, l'economia del Venezuela è cresciuta del 13,2 per cento, accumulando il quinto trimestre consecutivo con segno positivo. Lo riferisce la Banca centrale del Venezuela (Bcv), segnalando che dall'inizio dell'anno, il prodotto interno lordo è cresciuto del 17,7 per cento. "Si segnalano variazioni positive nella maggiorparte delle attività economiche, riflesso dello sviluppo favorevole del sistema produttivo nazionale, iniziato nel terzo trimestre del 2021", si legge nel rapporto. Comparto trainante rimane quello petrolifero, con una crescita del 27,1 per cento nei primi nove mesi dell'anno, numeri che fanno dire alla Bcv che si è compiuto un "recupero della produzione", mentre le attività non petrolifere hanno sfiorato una crescita del 14,5 per cento. La Banca peraltro non aveva diffuso i dati relativi al terzo e quatro trimestre del 2019, tutto il 2020 e i primi due trimestri del 2021. (Vec)