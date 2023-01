Usa-Cina: Blinken a colloquio con ministro Esteri in pectore Qin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha discusso lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nel corso di un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese in pectore, Qin Gang. Lo ha riferito il segretario tramite un messaggio sul suo profilo Twitter. Qin, ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti, è stato nominato nuovo ministro degli Esteri lo scorso venerdì 30 dicembre. Il ministro uscente, Wang Yi, è stato promosso membro del politburo del Partito comunista cinese lo scorso ottobre. (Was)