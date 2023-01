Difesa: spazio, cyber e interoperabilità, le pietre angolari del nuovo paradigma italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi di mutamento politico-strategico già in corso da alcuni anni in vari scacchieri del mondo e - soprattutto per noi - nel mar Mediterraneo, con la guerra in Ucraina, hanno subito un’accelerazione fortissima. Uno dei risultati è che gli assetti difensivi dei paesi europei e della Nato - ancora fondati sul sonnacchioso equilibrio post guerra fredda - dovranno evolvere in modo rapido per raccogliere le sfide della concorrenza strategica che la Russia e maggiormente la Cina porranno all’Occidente. In questo nuovo scenario la difesa italiana dovrà continuare il rinnovamento (e il potenziamento) già iniziato sulla base dai pilastri stabiliti dal libro bianco del 2015 e dalle recenti decisioni del governo. Un’impostazione che ha già consentito ai nostri militari di essere dispiegati in un arco geografico di un’ampiezza senza precedenti: dalla regione Artica e il Baltico in direzione del fianco Est dell’Alleanza atlantica, e poi il Golfo Persico, il Corno d’Africa e il Medio Oriente, il Nord Africa fino al Golfo di Guinea e, ovviamente, il Mediterraneo. (segue) (Rin)