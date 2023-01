Difesa: spazio, cyber e interoperabilità, le pietre angolari del nuovo paradigma italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di aree molto grandi dove le operazioni delle nostre Forze Armate potrebbero aumentare proprio in relazione agli effetti della guerra. Su questo punto ha insistito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in una recente audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato: “il Mediterraneo allargato, l’area di naturale proiezione dell’Italia è destinato a essere interessato da fenomeni di crescente instabilità per effetto della crisi ucraina”. Non a caso gli investimenti della Difesa italiana già da tempo si sono mossi in maniera selettiva verso Marina e Aeronautica che rappresentano gli aspetti più tecnologici e operativi dei nostri assetti difensivi e ci consentono di agire con un grado di maggior indipendenza dai nostri alleati senza trascurare le nuove minacce emergenti rappresentate dall’apparizione di nuovi attori navali e dal ritorno in forze della Marina russa nel Mediterraneo. Bisogna fare attenzione a non confondere una strategia di investimento mirata - che deve ovviamente tener conto delle risorse limitate - con una competizione vecchio stampo tra le diverse armi per accaparrarsi più risorse. Si tratta infatti di investimenti nel Cloud della Difesa che hanno come stella polare l’interoperabilità interforze. E quindi, grande importanza al totale digitalizzazione del comando e controllo sotto l’ombrello del sempre più importanti domini spaziale e cyber. Un esempio è la più forte presenza navale russa nelle “acque di casa” che ha causato il rafforzamento del dispositivo italiano di contrasto ai sommergibili (anti-submarine warfare, Asw), costituito da sommergibili, navi e aerei. (segue) (Rin)