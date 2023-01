Fvg: Regione punta sul fotovoltaico, investimenti per 155 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso, invece, per febbraio il bando destinato alle imprese manifatturiere e del terziario. La dotazione finanziaria è pari a 55 milioni di euro, di cui 24 milioni provengono da fondi comunitari e i restanti 31 milioni da risorse proprie della Regione. Anche questi fondi serviranno a supportare la transizione energetica in regione, limitando i costi di installazione degli impianti per le imprese che scelgono di puntare sul fotovoltaico. Una strategia perseguita anche negli spazi pubblici: a Trieste il progetto di riqualificazione del parco Rovoltella prevede l’installazione di un parco fotovoltaico per abbattere i consumi energetici dell’illuminazione.C’è poi il capitolo idrogeno. Il Friuli Venezia Giulia ha dato vita, insieme a Slovenia e Croazia, al progetto per la realizzazione della prima Hydrogen Valley transfrontaliera d’Europa. L’accordo già siglato con i due Paesi vicini prevede la condivisione di competenze, asset scientifici e industriali ed esperienze dei diversi territori. Secondo le previsioni, il progetto potrebbe diventare realtà entro i prossimi sei anni, con quattro o cinque stabilimenti nelle zone industriali delle province di Udine e Trieste. Sul piatto ci sono anche fondi del Pnrr destinati alle aree industriali dismesse, che la Regione punta a impiegare per promuovere la produzione, la distribuzione e l’uso dell’idrogeno. (segue) (Frt)