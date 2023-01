Sassaroli (in Therapy), la pandemia ha lasciato segni su bambini e adolescenti, richieste di aiuto a psicologi sono in aumento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando noi eravamo chiusi in casa - ricorda - quello che abbiamo fatto è stato cercare di risolvere grazie ai mezzi digitali, e meno male che ci sono stati, il problema della 'presenza impossibile' e a quel punto la scuola si è fatta a distanza, le terapie e le visite psichiatriche si sono fatte a distanza. Questo comincia a esserci anche nella ricerca”. “Per la scuola – prosegue - c'è un oggettivo ritardo perché per i bambini l'uso del digitale ovviamente è complicato perché si distraggono. Si è riusciti a sostituire la scuola, ma con un po' di ritardo. Dicono che ci sono sei o otto mesi di ritardo sullo sviluppo che andranno recuperati”. “Per quanto riguarda le terapie, la ricerca dice che” sono efficaci altrettanto in presenza e dal vivo. Anche se, chiarisce la professoressa “è tutto all'inizio: quando dico ricerca sono tre o cinque articoli, ma è vero che sono efficaci: anche io ho avuto pazienti in America o in Germania che ho curato non vedendoli mai dal vivo, ma non abbiamo ancora una diagnostica su quale tipo di disturbo ne usufruisce meglio e quale ne usufruisce peggio. Nel caso di un adolescente con autolesionismo probabilmente è molto meglio se sono lì, mentre se ho un disturbo ossessivo o ansioso, anche il digitale facilmente può sostituire”. (segue) (Rem)