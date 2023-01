Sassaroli (in Therapy), la pandemia ha lasciato segni su bambini e adolescenti, richieste di aiuto a psicologi sono in aumento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per capire come la famiglia può accorgersi e aiutare chi è in difficoltà, la professoressa Sassaroli spiega che bisogna stare attenti ad alcuni segnali “improvvisamente un membro della famiglia dice 'sono preoccupato', 'va tutto male', rimugina molto oppure si rifiuta di uscire di casa o ha crisi di panico: le famiglie devono riconoscerlo, non colpevolizzare il loro familiare, ma riconoscerlo come problema psicologico che oggi può avere risposte scientificamente efficaci. Basti pensare che il protocollo cognitivo comportamentale su un disturbo da ansia sociale è di una ventina di sedute e per il disturbo di panico è di 12 sedute”. “Risposte scientificamente efficaci - evidenzia - vuol dire che si sono fatte delle ricerche durante le quali si sono paragonate delle persone non trattate, o trattate con terapie diverse o con terapie cognitivo comportamentali e si è visto che la terapia cognitivo comportamentale è più efficace. Non perché sia magica o molto migliore delle altre, ma è una terapia molto più semplice, operazionalizzabile ed è modulata in modo da interrompere il circolo vizioso di mantenimento. Quando io ho una crisi d'ansia di solito, quello che succede, mi viene un attacco d'ansia, mi preoccupo tantissimo perché chissà cosa mi sta per succedere e a quel punto è chiaro che le preoccupazioni aumentano l'ansia. Questi noi li chiamiamo circoli viziosi di mantenimento”. Quello che emerge è l’aumento di richiesta di servizi di igiene mentale: “In questo momento c'è un aumento di richiesta di psichiatri, di psicoterapisti, di servizi di igiene mentale. Ormai il mestiere della psicoterapia è molto più diffuso: quando ho iniziato o si stava negli ospedali psichiatrici, dove si vedevano i pazienti psicotici che le famiglie non sapevano come trattare, oppure avevamo disturbi ansiosi, erano tutti convinti di essere malati di cuore e arrivavano con 500 elettrocardiogrammi. Adesso si sa bene che tutta questa sofferenza psicologica ha un nome e la domanda la si considera legittima anche in persone meno psicologicizzate.” (segue) (Rem)