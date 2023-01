Spagna: nel 2023 numerosi appuntamenti elettorali in un clima di forte polarizzazione politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pp di Alberto Nunez Feijóo sembra, invece, aver perso lo slancio registrato dopo aver assunto la guida del partito circa un anno fa. Secondo un sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo" pubblicato il 4 dicembre scorso, la formazione conservatrice vincerebbe le elezioni con il 29,1 per cento delle preferenze davanti Pose al 25,9 per cento, scendendo per la prima volta al di sotto del 30 per cento, mentre il partito sovranista Vox guadagna consensi attestandosi al 14,9 per cento. Con queste previsioni, il blocco di destra Pp e Vox non riuscirebbe a raggiungere i 175 seggi necessari per la maggioranza assoluta in prima votazione al Congresso dei deputati. Senza il sostegno della formazione sovranista, dunque, i popolari non avrebbero alcuna possibilità di occupare il palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) se non nella seconda votazione dove è sufficiente la maggioranza semplice. Per farlo, tuttavia, Feijóo dovrebbe trovare un'intesa con il partito di Santiago Abascal o con l'assegnazione di incarichi diretti in un esecutivo conservatore, come avvenuto in Castiglia e Leon, o con un appoggio esterno: in entrambi i casi il leader popolare sarebbe chiamato ad un difficile negoziato che ha sempre sostenuto di voler scongiurare. (Spm)