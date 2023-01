Sanità: nel 2022 quasi 400 mila persone hanno chiesto aiuto al Banco Farmaceutico per medicine e cure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La povertà sanitaria continua a rappresentare un grave problema per migliaia di famiglie povere, mentre sacrifici e rinunce riguardano sempre più spesso anche quelle non povere. Purtroppo, le condizioni di chi vive in Italia non sono destinate, nell'immediato futuro, a migliorare. Questo a causa di alcuni effetti persistenti della crisi economica derivata dalla pandemia, e della grave situazione internazionale", ha dichiarato Sergio Daniotti, Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Inoltre non vanno sottovalutate le conseguenze non solo economiche della guerra sul nostro Paese: Banco Farmaceutico evidenzia inoltre che c'è un grande bisogno da parte delle realtà assistenziali rispetto al 2021, anche perché alcune di loro stanno assistendo molti profughi dall'Ucraina, aiutano molti di loro in Italia e stanno facendo, dunque, un duplice sforzo per dare una mano concreta sia ai loro tradizionali assistiti sia alle persone direttamente in Ucraina. (Rem)