Business news: Bolivia, governo azzera tariffe su import greggio per abbattere costi carburanti

- Il governo della Bolivia ha azzerato le tariffe di importazione di petrolio per tutto il 2023, nel tentativo di contenere i corsi dei carburanti alla pompa. Grazie al decreto esecutivo firmato dal presidente Luis Arce, la compagnia energetica statale Ypfb potrà acquistare greggio a un prezzo più vantaggioso e raffinare in patria i prodotti petroliferi, anziché importare prodotti già raffinati e per questo più cari. "La tariffa doganale sull'importazione di petrolio greggio e gasolio è ridotta a zero per cento (0 per cento) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023", stabilisce l'articolo unico del decreto. "La Bolivia sarà in grado di risparmiare circa 150 milioni di dollari importando greggio e non derivati ", ha affermato il ministro degli idrocarburi e dell'energia, Franklin Molina. Inoltre, la raffinazione di benzina, gasolio e oli effettuata nelle raffinerie del Paese, garantirà la tenuta della produzione nazionale. La maggior parte del greggio, riferisce il quotidiano "La Razon" sarà acquistata dall'Argentina.BrbBusiness news: Bolivia, produzione mineraria cresce 14 per cento su annoLa PazLa produzione del settore minerario nel 2022 in Bolivia è aumentata del 14 per cento su anno, facendo registrare un fatturato per l'export da 6,2 miliardi, in crescita del dodici per cento rispetto al 2021. Lo ha riferito il presidente Arce in un tweet. "L'unità, l'impegno sociale e il lavoro di tutti noi, è stato fondamentale per proseguire, quest'anno, con decisione sulla strada della crescita economica. Nel 2022 abbiamo esportato minerali per un valore di 6,2 miliardi di dollari e la produzione è aumentata del 14 per cento, principalmente zinco, oro, argento e stagno", ha affermato". Le principali destinazioni sono state India, Giappone, Cina, Corea del Sud, Belgio, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. (Brb)