Nato: la Germania assume il comando della Vjtf

- La Germania ha assunto da oggi il comando di turno della Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), che eserciterà per tutto il 2023. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'unità si compone di forze di terra per 11.500 effettivi, di cui ottomila provenienti dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Altri Stati partecipanti nel corso di quest'anno son Belgio, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Slovenia. La Vjtf è stata costituita nel 2014, a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia, e d”a allora è stata un elemento centrale della strategia di deterrenza” della Nato neo confronti di Mosca. La caratteristica principale della Vjtf è l'elevato grado di prontezza. In 48-72 ore, i reparti devono essere pronti per essere dispiegati ovunque l'Alleanza atlantica ne abbia bisogno. Nel 2023, la Vjtf ha al centro la 37ma brigata di fanteria meccanizzata dell'esercito tedesco. Tra le unità della Bundeswehr schierate nell'unità della Nato figurano il 393mo battaglione corazzato, il 345 battaglione di artiglieria, il 131mo battaglione di rifornimento e il 30mo reggimento elicotteri da trasporto. Per la prima volta, la Germania guiderà il comando forze speciali della Vjtf. “Sono assolutamente fiducioso che la Germania sarà un'eccellente nazione guida” per l'unità, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Diversamente da quanto previsto, la Bundeswehr non potrà schierare nella Vjtf i 18 mezzi corazzati da combattimento Puma, appositamente ammodernati. I veicoli sono, infatti, in riparazione a causa di gravi malfunzionamenti e saranno sostituiti dai Marder, in servizio al 1970. La Vjtf è parte della Forza di risposta della Nato (Nrf), forte di 40 mila effettivi tra unità di terra, di mare, dell'aria e reparti speciali. In risposta all'invasione russa dell'Ucraina, l'Alleanza atlantica ha dispiegato elementi della Vjtf in Romania, in quella che è la prima missione di difesa collettiva dell'unità. (Geb)