Business news: Messico, raddoppiati da 6 a 12 i giorni di ferie retribuiti all'anno

- Il governo del Messico ha raddoppiato il numero dei giorni di ferie retribuiti per i lavoratori, che passano da 6 a 12 l’anno. La riforma era stata presentata dal partito Movimiento Ciudadano a febbraio. Secondo la legge, il primo anno di lavoro i dipendenti avranno diritto a 12 giorni di ferie. Da quel momento in poi, aumenteranno di due giorni all'anno fino a raggiungere il numero di 20. Al quinto anno, l'azienda sarà obbligata a concedere due giorni in più ogni cinque anni di servizio. Il decreto è stato firmato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. (Mec)