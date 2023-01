Business news: Colombia-Venezuela, ancora nessuna autorizzazione per i voli della Estelar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia non ha ancora autorizzato i voli della compagnia aerea venezuelana Estelar, nonostante la ripresa formale dei collegamenti aerei tra i due Paesi. La compagnia venezuelana aveva annunciato che avrebbe inaugurato un volo diretto sulla rotta tra Caracas e Bogotà a partire dal 28 dicembre. Tuttavia, ha reso noto il ministero dei Trasporti venezuelano in un comunicato, l’autorità competente non ha ancora concesso l’autorizzazione a operare. (Mec)