Business news: Brasile, conti governo in saldo negativo da 14,7 miliardi di euro a novembre

- I conti del governo - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un disavanzo primario di 14,7 miliardi di real (2,6 miliardi di euro) a novembre 2022. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Il dato dei conti pubblici è stato negativo dopo due mesi consecutivi in territorio positivo, a causa dell'aumento delle spese e una diminuzione delle entrate. A novembre del 2021 i conti avevano registrato un avanzo di 4,2 miliardi di real (748 milioni di euro). Nei primi undici mesi dell'anno i conti del governo registrano un surplus da 49,3 miliardi di real (8,8 miliardi di euro), in lieve aumento rispetto ai 48,9 miliardi di real (8,7 miliardi di euro) registrati nello stesso periodo del 2021. Nel 2022 il governo è autorizzato a chiudere l'anno con un disavanzo primario fino a 170,5 miliardi di real (30,3 miliardi di euro) come definito dalla legge di bilancio. (Brb)