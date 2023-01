Business news: Enel perfeziona cessione società brasiliana Celg Distribuicao per 1,6 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel informa che Enel Brasil, controllata tramite la società quotata cilena Enel Américas, ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione detenuta nella società brasiliana di distribuzione di energia elettrica Celg Distribuição, pari a circa il 99,9 per cento del capitale sociale di quest’ultima, a Equatorial, società controllata da Equatorial Energia. In linea con l’accordo di compravendita sottoscritto a settembre 2022 - si legge in una nota della società -, il perfezionamento della vendita fa seguito all’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel Brasil ed Enel Américas, oltre che all’avveramento di talune ulteriori condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, compresa l’autorizzazione dell’autorità brasiliana per l’elettricità e dell’autorità brasiliana per la concorrenza. Enel Brasil ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Enel Goiás per un corrispettivo complessivo di circa 8,5 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,6 miliardi di dollari Usa), soggetto ad aggiustamento prezzo post-closing. Relativamente al corrispettivo totale. (Com)