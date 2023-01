Tunisia: il Paese in mano al presidente Saied, ma l’economia rischia il tracollo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un articolo pubblicato sul sito web tunisino "Kapitalis", l'esperto finanziario tunisino Ezzeddine Saidane ha detto che "la de-programmazione è una forma grave di rigetto, dal momento che il Comitato esecutivo dell'Fmi non si è preoccupato nemmeno di esaminarlo in riunione". L'esperto ha indicato almeno tre ragioni per la bocciatura del Fondo: la difficoltà a mobilitare risorse aggiuntive; un serio problema di credibilità; la mancata adozione della legge finanziaria 2023. "E' ora indispensabile studiare le conseguenze di questa de-programmazione e definire con rigore e responsabilità i prossimi passi, tra cui probabilmente la rinegoziazione del debito estero e il passaggio attraverso il Club di Parigi (il gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 Paesi più ricchi del mondo che cercano di risolvere i problemi di rimborso dei Paesi indebitati, ndr). Il Paese ha bisogno di una gestione saggia, patriottica, sana e responsabile", ha commentato Saidane. (segue) (Tut)